Uomini e Donne, compleanno da incubo per Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Sharm el-Sheikh: chiusi in camera con la febbre

Doveva essere una vacanza da sogno quella di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ma si è trasformata in un incubo. Una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne ha fatto sognare il pubblico per la loro passione e l'amore che li lega. Una volta usciti dal dating show è stato difficile continuare a vedersi e a mantenere vivo il loro rapporto, complice anche la lontananza: lui vive, infatti, a Torino, mentre lei a Napoli.

La coppia aveva deciso di festeggiare il 23esimo compleanno di Brando a Sharm el-Sheikh, ma appena arrivati lì il giovane ha iniziato a sentirsi poco bene e poche ore dopo è iniziata a salire la febbre.

Vacanza da incubo

Una vera e propria vacanza da incubo, quella di Raffaella e Brando che, almeno potevano contare sul loro amore anche durante quest'esperienza.

Niente alcol o cibi particolari, «solo riso in bianco, pane e pollo», ha fatto sapere Brando che sta tornando in forze per gli ultimi giorni di sole.

