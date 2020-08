Uomini e donne, Biagio Buonomo e Caterina Corradino: «Ci sposiamo a giugno e vogliamo un figlio»

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 09:44

A "si sono innamorati: ora si sposeranno il prossimo giugno e vogliono anche avere un figlio. Biagio Buonomo e Caterina Corradino, dopo pochi appuntamenti, hanno lasciato il programma di Maria De Filippi e convivono a Francavilla.Il matrimonio è stato rinviato a causa del coronavirus: “Il matrimonio è assolutamente in programma – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - È stato rimandato per la pandemia di Covid-19. Volevamo farlo a settembre, ma con tutte le restrizioni non sarebbe stata la festa che desideravamo. Io ci sono rimasta un po' male: l'anno scorso dovevamo sposarci ma il divorzio di Biagio è arrivato a dicembre. E quest'anno abbiamo dovuto comunque rimandare. Alla fine, però, l’importante è la salute e la serenità. E i nostri progetti che stanno crescendo”.A dare una data precisa Biagio (“Penso a giugno o settembre dell’anno prossimo”), mentre Caterina sottolinea il progetto di allargare la famiglia: “Il sogno sarebbe quello di allargare la famiglia, con un figlio tutto nostro… magari un maschietto, perché lui ha già due femmine! Lo desideriamo tanto tutti e due. E lo spazio non ci mancherà, stiamo traslocando”.