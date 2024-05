Uomini e donne, Barbara De Santi e il libro “Fare l'amore come una escort”: «Vi svelo il mio obiettivo a 55 anni»

di Cristina Siciliano

Barbara De Santi è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e donne. La dama, dopo un periodo in stand by, è tornata a sedere nel parterre femminile del dating show condotto da Maria De Filippi. La donna ha una grande passione: la scrittura e proprio nelle ultime ore ha annunciato di aver pubblicato la seconda edizione del suo libro Fare l'amore come una escort. Presentando il suo libro nelle sue Instagram stories la dama ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a scriverlo.

Le parole di Barbara De Santi

«Quando mi guardo vedo una donna di successo, non mi manca nulla, sempre ben curata e vestita - ha spiegato Barbara De Santi su Instagram -.

«Gli obiettivi della mia vita sono sempre stati quelli di creare una famiglia mia, di trovare un amore e di realizzarmi lavorativamente ed economicamente e la salute - ha continuato -. Questi erano gli obiettivi di quando ero ragazza, adesso a 55 anni l'obiettivo primario è quello di raggiungere una stabilità economica perché ho sempre paura di non farcela essendo da sola. Se poi questa stabilità economica riuscissi a realizzarla con un compagno, tanto meglio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 20:41

