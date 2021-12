Uomini e donne, le anticipazioni: Gemma Galgani in love, scatta il bacio con Leonardo. Tra le storie Instagram del profilo Uominiedonneclassicoeover ha riportato qualche chicca sulla nuova registrazione. Atteso il ritorno in esterna di Galgani, guarita dal Covid, e in molti hanno sperato nella scelta della tronista Roberta Giusti.

Ma, secondo le anticipazioni, la scelta non c’è stata, anzi Roberta sembra essere ancora indecisa tra Luca e Samuele. C’è chi pensa che sceglierà Luca e chi, come Giulia De Lellis, la vede più vicina a Samuele. In questi giorni Roberta è uscita in esterna proprio con Samuele, lasciando Luca a casa dopo gli scontri. Non c’è stato nessun bacio con Samuele, nel frattempo Roberta ha mandato una lettera a Luca forse per convincerlo a tornare in studio. Difatti, Luca è tornato a Uomini e Donne e la tronista lo ha scelto per ballare. Matteo Ranieri ha fatto due esterne: ha riportato Federica e poi ha visto una ragazza nuova. Queste le anticipazioni di Uomini e Donne sui tronisti, cosa è successo invece tra i protagonisti del Trono Over?

Fuochi d'artificio, invece, per Gemma che è uscita con Leonardo e l'ha baciato. Il Cavaliere ha colpito la Galgani ancor prima di incontrarsi di persona, quando era in collegamento a causa del Covid. Novità in vista anche per Marika: sta conoscendo meglio Luigi.

