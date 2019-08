Uomini e Donne, Andrea Zelletta, e il mistero della serata: «Non ci sarò, stanno fingendo di essere me»

Martedì 13 Agosto 2019, 22:00

Continua l’estate per, protagonista del dating show “Uomini e donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, e felicemente fidanzato, come dimostra il suo account Instagram, della "collega" Natalia Paragoni.A parte le giornate con la fidanzata, fra vacanze e lunghe sessioni di shopping in cui è costretto ad aspettare la lunga prova abiti della fidanzata, l’ex “U&D” si è detto preoccupato per via di una sua misteriosa presenza a una serata. Dell’evento però il diretto interessato non sapeva niente: “Questo messaggio – ha fatto saper e dalle stories - quelli che mi stavano scrivendo per quanto riguarda la serata di stasera a Giardini-Naxos. Io non ci sarò ma non per mia volontà”.E presenta nella locandina, ma stanno semplicemente facendo finta di essere lui: "Sono in montagna, lo potete vedere; non arriverò ai Giardini Naxos, ripeto non per mia volontà, perché mi avrebbe fatto piacere essere lì. Mi hanno detto che ci sono dei gruppi dell’evento in cui persone che si fingono me scrivono che ci sarò. Io ragazzi, non sto rispondendo a nessun gruppo dell’evento”.