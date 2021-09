Uomini e Donne, Andrea Nicole è la prima tronista trans: «Vorrei un figlio, cerco un uomo che non tema il mio passato»

Andrea Nicole sarà la prima tronista transessuale di Uomini e Donne. Nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi, che inizierà il 13 settembre, la 29enne milanese si lascerà corteggiare da diversi uomini. La tronista ha da subito dichiarato di essere nata uomo ed essere ora donna, non nascondendo nemmeno il suo desiderio di diventare un giorno mamma.

Leggi anche > Palinsesti tv: ripartenza a colpi di talk, talent e fiction. Tutte le novità di settembre

«Sin dall'infanzia ho avuto coscienza di essere una bambina. Quando sono riuscita a dare un nome a quello che mi stava succedendo, a quel malessere che avvertivo, ero tra la fine delle medie e l'inizio delle superiori. A 15 anni ne ho parlato con i miei genitori. E quando ho cominciato il processo di transizione ne avevo 18», ha dichiarato la tronista che intervistata da FanPage ha parlato della sua vita e dei suoi progetti.

Per anni, ha ammesso, di aver avuto solo conoscenze perché molto spaventata dal rapporto con gli uomini. Spesso lei preferiva scappare da rapporti che diventavano seri fino a quando lo scorso anno non è morto suo nonno, per lei una figura molto importante, e questo lutto l'ha fatta riflettere e le ha fatto capire il desiderio di trovare realmente l'anima gemella.

Ovviamente sulla sua partecipazione al trono non sono mancate le plemiche, ma a riguardo risponde: «C'è una forte volontà di attaccarmi senza avere le conoscenze, né le basi per poterlo fare. Posso stare simpatica o antipatica, posso essere bella o brutta, posso piacere o non piacere, ma questo lo si può sapere solo conoscendomi. Basarsi su pregiudizi non ha senso». Poi racconta la scelta di tenere il suo nome di battesimo, Andrea, in cui continua ad identificarsi, mentre Nicole è un nome che le è sempre piaciuto e ha deciso di aggiungerlo.

«Non mi piaceva l'immagine di me che vedevo nello specchio. La mia fisionomia non corrispondeva a come mi vedevo nella mia mente. Ho cercato di migliorarmi. In un certo senso, sono stata anche fortunata. In qualche modo il mio corpo ha assecondato quella che era la mia reale natura. Ho sempre avuto un aspetto molto femminile e fine», spiega nell'intervista non nascondendo che il suo percorso verso ciò che è oggi è stato difficile e doloroso.

Andrea Nicole non nasconde il desiderio di avere un figlio e di diventare mamma, sull'uomo della sua vita spiega: «Non ho grosse pretese. Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA