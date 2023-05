Uomini e Donne, alleanza tra Tina e Gemma: Maria De Filippi costretta a intervenire, cosa è successo

di Redazione Web

Nuovi scontri a Uomini e Donne dove è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi. Dopo il bicchiere d'acqua versato da Gemma Galgani sopra a Elio, sono stati sempre loro i protagonisti di una nuova lite nella quale si è inserita anche Tina Cipollari, stranamente schierata dalla parte della dama.

La lite

Il cavaliere aveva gettato Paola Ruocco nella bufera per aver mangiato di fronte a lui la ricotta, di cui non riesce neanche a sentire l’odore per via di un trauma d’infanzia. In studio sono state fatte battute in merito scatenando la reazione, anche eccessiva di Elio. Mentre Maria sembra lasciare a loro la libertà di spiegare, la Galgani diventa una conduttrice per qualche minuto. Elio torna con pesanti accuse e minaccia anche vie legali.

La provocazione

A quel punto Tina Cipollari si scaglia contro di lui ritenendo che abbia esagerato a chiamare “i suoi avvocati” per una “scemenza”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 17:30

