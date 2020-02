Uomini e donne, Alessio Lo Passo dopo la prigione: «Il mondo ti crolla addosso, ho perso 15 chili»

“Ho perso quindici chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare”, l’ex tronista di “Uomini e donne” Alessio Lo Passo racconta la sua esperienza in prigione dov’era finito a causa di una tentata estorsione ad un chirurgo plastico.

L’esperienza è stata molta dura: “In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso – ha fatto sapere in un’intervista a “Novella2000” - Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto lunghe”.



Dopo la prigione ha deciso di tornare dalla famiglia: “Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Sono tornato a La Spezia, a casa della mia famiglia, e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato. L’intenzione era occuparmi della mia passione, per trasformarla nel mio secondo lavoro, grazie al brevetto di personal trainer che ho preso”.



Nonostante la pena scontata, professa ancora la sua innocenza: “Mi hanno accusato di tentata estorsione a un chirurgo che non c’è mai stata. Vorrei andare in tv a raccontare la verità su questa vicenda”.

