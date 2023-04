Uomini e Donne​, Alessio Corvino e Lavinia Mauro ad un mese dalla scelta: «Sono felice con lei»

Felicità ad un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Alessio Corvino e Lavinia Mauro proseguono la loro storia serenamente. L'ex corteggiatore ha raccontato il primo mese: «Lavinia è stata una bella sorpresa, sono felice». E, proprio in queste ore, Alessio si sta divertendo a rispondere alle curiosità dei fan che lo seguono: «Sta andando tutto benissimo, ci vediamo domani» ha confessato prima di svelare che in cantiere ci sono diversi progetti da realizzare insieme. «Progetti tanti, idee troppe, e dobbiamo trovare il tempo per far coincidere tutto. Ci stiamo trovando benissimo, è tutta un'altra cosa rispetto al programma, ci stiamo scoprendo molto, conoscendo passo dopo passo. È stata una sorpresa, sotto tanti punti di vista, in maniera positiva. Sono molto felice».

Isola dei Famosi, lite furiosa tra Fiore Argento e Corinne Clery: «Hai rubato il mio cocco». Cosa è successo

Amici, Martina Miliddi: il cambio look lascia i fan senza parole: «Sei pazzesca», «novità (amorose) in arrivo?»

La scelta

Lavinia Mauro dopo un lungo percorso altalenante ha deciso di abbandonare il programma con Alessio Corvino. E quindi la scelta: «Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quando ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu» le parole della giovane in studio prima di ricevere il tanto atteso sì. Dopo aver lasciato il programma, si sono subito regalati dei giorni in hotel a Roma, e ripresi dalle telecamere, hanno raccontato ai telespettatori le prime emozioni: «Mi piace il suo carattere peperino, con lei non ci si annoia mai» aveva detto subito Alessio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA