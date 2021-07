Uomini e donne, Alessia Cammarota in difesa degli influencer: «Un vero e proprio lavoro, ecco come funziona»

Alessia Cammarota a Uomini e Donne ha trovato l’amore con Aldo Palmieri, con cui si è poi sposata e ha avuto due figli e oggi è imprenditrice e influencer. L’influencer è un’occupazione per alcuni poco seria e di poco impegno, ma l’ex tronista ha spiegato ai suoi follower che la realtà è ben diversa: «E' un lavoro a tutti gli effetti ha fatto saper sul social - Mi dispiace che venga sminuito»

Uomini e donne, Alessia Cammarota influencer: «Ecco come funziona»

Alessia Cammarota, ex protagonista del trono classico di "Uomini e donne", ha risposto alle domande dei follower sul social e ha spiegato che quello dell’influencer è un’occupazione che «viene presa sottogamba ma è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che un lavoro comporta».

Alla fine i suoi “capi” sono molti: «Abbiamo rapporti con tante aziende - ha confessato - sia grandi che piccole. Con alcune lavoriamo direttamente, con altre tramite agenzia. Ci sono tante persone che collaborano con noi e dietro di noi. I lavori vanno presentati con scadenze e mandati in approvazione».

Le incombenze (anche amministrative e fiscali) sono diverse e il ruolo dell'influencer non è, come si pensa, quello di postare qualche video ogni tanto: «Mi dispiace che venga sminuito, non è così semplice e banale come si può pensare. Comunque nessun tipo di lavoro va sminuito, va rispettato, a prescindere dal tipo di occupazione e dal guadagno mensile».

