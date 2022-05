Uomini e Donne, tra Riccardo e Ida un ritorno di fiamma. E la De Filippi incalza: «Cosa vuoi?»

Riflettori puntati su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo avere appassionato i telespettatori di Uomini e Donne, l'ex coppia accetta di ballare sulle note di 'Fai rumore' di Diodato e succede l'impensabile nello studio televisivo.

Riccardo e Ida, sospetto ritorno di fiamma a Uomini e Donne

Da soli, senza la presenza intorno degli altri cavalieri e delle altre dame, i due si abbracciano e parlano a lungo. Un incontro ravvicinato che fa commuovere il corteggiatore, che si allontana un attimo dallo studio. «Mi spieghi perché Riccardo?» le chiede Maria De Filippi. «Gliel'ho dedicata in un periodo particolare e mi è ritornato in mente tutto quel periodom che è stato subito dopo la proposta di matrimonio» risponde visibilmente emozionato.

A questo punto interviene Gianni Sperti, che si chiede: «Non capisco perchè dovete sprecare un amore così bello. Quando state insieme siete bellissimi. Il problema nasce quando parlate perchè non fate parlare il cuore». Se Ida Platano preferisce rimanere in silenzio, Riccardo risponde: «Ci sono stati troppi problemi».

Uomini e Donne, Gloria chiude con Riccardo

Poco più tardi è il turno di Riccardo e Gloria, la scelta della dama di non proseguire la frequentazione con lui e di preferirgli Fabio, il cavaliere la accusa di nascondere dell'interesse nei propri riguardi. «Tu adesso non ti devi inventare le cose, perché non sei capace a incassare un due di picche» replica Gianni Sperti, facendo le veci anche della collega assente, Tina Cipollari.

L'opinionista non è il solo a criticare la condotta di Riccardo, poco dopo infatti interviene anche Maria De Filippi che gli fa notare alcune incongruenze. «Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci?» gli fa notare la conduttrice. «La reazione di Gloria mi ricorda quella che hai avuto tu, che per tre volte ha idetto ‘no’ a lei. Hai chiuso anche tu, non vedo perché ti devi arrabbiare perché ora chiude lei». E prosegue: «A te va male con una e con l’altra e ti riviene in mente Gloria! Cosa vuoi? Sembri un uomo a cui scappa una donna e la rincorre perché scappa. A 20 anni si fa così Riccardo».

«Sono una persona intelligente, se mi sono spinto è perché ho visto degli sguardi» prova a replicare il cavaliere. Ma la De Filippi, determinata ad andare a fondo della questione, gli fa anche notare gli apprezzamenti che tempo fa aveva rivolto a Federica Aversano, quando non era stata scelta da Matteo Ranieri. «Che c’entra? È una bellissima ragazza, si fa un apprezzamento. Non la potrò mai conoscere Federica». Riccardo è sempre più confuso e di fronte al rifiuto delle sue donne, sembra arrivato ai ferri corti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 19:06

