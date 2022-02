U&D, la sorella di Gemma Galgani e gli attacchi di Tina Cipollari: «A volte devo spegnere la tv»

A “Uomini e donne” nell’eterna lotta fra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari interviene Silvana, la sorella minore della dama del trono over: «A volte – ha confessato – devo spegnere la tv».

Leggi anche > Barbara D'Urso, dolore per il grave lutto: «Sempre nel mio cuore»

Tina Cipollari (Instagram)

U&D, la sorella di Gemma Galgani contro Tina Cipollari

A “Uomini e donne” fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, la storia opinionista del dating show di Maria De Filippi, non corre buon sangue. Gemma è spesso attaccata da Tina e sull’argomento è intervenuta Silvana, la sorella minore della dama del trono over: «Ci sono dei momenti – ha confessato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose, forse qualche volta anche giuste, ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce. Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto».

Gemma Galgani (Instagram)

Gemma infatti è molto diversa da come la descrive Tina: «Mia sorella è buona, generosa, forse troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose. Ogni volta non era una storia d'amore, era "la storia d'amore". Non era un lavoro, era "il lavoro". E' fatta così (…) Fin da adolescente era bellissima e una ribelle… Anche se la chiudevano in casa trovava sempre il modo di scappare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA