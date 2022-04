U&D, Ilie Maneschi e l’addio al dating show: «Ecco perché sono scappato»

Uomini e donne, l’ex cavaliere Ilie Maneschi racconta la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. L’ex cavaliere del trono over ha avuto una breve frequentazione con la dama Ida Platano, per poi lasciare la trasmissione.

U&D, Ilie Maneschi: «Ecco perché sono scappato»

L’ex cavaliere di “Uomini e donne” Ilie Maneschi, dopo aver lasciato improvvisamente il programma, fa un bilancio della sua avventura nel dating show: «Sono scappato da Uomini e Donne – ha spiegato in un’intervista al sito “PiùDonna” - Una cosa è vederlo dalla televisione, una cosa è viverlo. Io ero sicuramente inadeguato, faccio un lavoro per il quale non posso essere esposto troppo mediaticamente, poi c’è stato il problema di mia mamma che il giorno del casting ha avuto un incidente».

L’esperienza è stata “totalmente negativa”: «Un’esperienza totalmente negativa. Non per il programma che funziona al 100%, ci lavorano tantissimi ragazzi straordinari, io li chiamo gli umpa lumpa. E’ stata negativa perché io non sono adatto a quel mondo e a un certo punto non vedevo l’ora di fuggire da tutto questo. Me la porto, l’ho provata, ma rimane il fatto che sono molto contento di essere andato via».

Maria De Filippi (Foto: Ansa)

La storia con Ida Platano non si è poi concretizzato, ma ha subito comune la “gelosia” di Riccardo:«Non c’è stato nessun bacio, assolutamente. C’è stato il momento giusto, ma nessuno dei due ha voluto in quel momento perché era bello così. Quando Ida ha incontrato Riccardo io non c’ero in studio, ma a me non interessa di lui perché è una questione di Ida. Io non mi sono mai permesso di sminuirlo, anche perché so quanto è stato importante per lei. Cosa che non ha fatto lui, perché più volte mi criticava e l’ha presa in giro per avermi frequentato».

