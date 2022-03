Uomini e Donne, il bacio fra Noemi e Joele e la reazione social di Matteo Fioravanti

Il bacio fra i protagonisti di “Uomini e donne” Joele e Noemi ha scatenato il commenti social di Matteo Fioravanti. Il video del bacio che la coppia si è scambiato all’interno di una discoteca ha fatto il giro del web, arrivando naturalmente anche al tronista del dating show di Maria De Filippi.

Il duro lavoro di Alexander, 26 anni: pagato per guardare i Simpson e mangiare ciambelle

Matteo Fioravanti (Instagram)

U&D, il bacio fra Noemi e Joele e la reazione social di Matteo Fioravanti

La reazione di Matteo Fioravanti al bacio fra Joele e Noemi. Il video dei due in discoteca è arrivato anche a lui, che ha deciso di intervenire da Instagram: «Riapparite un po’ sui social e niente – ha commentato - Tanti auguri alla nuova coppietta, a sto punto. Fate i bravi, fate le cose per bene stavolta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta».

Non ha tardato ad arrivare la risposta di Noemi: «Mi sono sempre stata zitta perché altrimenti non avete idea di quante ne avrei dette e continuerò a farlo perché provo una sorta di tenerezza per le persone che parlano parlano quando dovrebbero solo tacere per le figure di merd* che fanno ogni giorno. Quindi dai, qualche lezioncina di vita, di carattere, rispetto e personalità. Sono gratis».

E per chiudere la chiosa social di Joele Milan, che ha fatto sapere che commenterà maggiormente appena avrà più tempo del lavoro: «Io a differenza di qualcuno lavoro e sono impegnato. E non dico "non parlerò di loro" e poi mi dedica quattro storie!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA