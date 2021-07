Uomini e donne, Tina Cipollari e il mistero della benda sull’occhio: «Quell’olio bollente...»

Uomini e donne, Tina Cipollari e il mistero della benda sull'occhio. Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne” è stata sorpresa per le strade della Capitale con una benda su un occhio, preoccupando i suoi numerosi fan.

Tina Cipollari è stata sorpresa mentre passeggia per le strade della Capitale con una benda su un occhio. Lo scatto campeggia sulla copertina del settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, e ha fatto naturalmente preoccupare i numerosi fan dell’opinionista di “Uomini e donne”. La rivista però ha spiegato anche i motivi del particolare “ornamento” sull’occhio, ovvero che Tina è stata vittima di un incidente domestico: “Era ai fornelli – svela la rivista - e le è andata una goccia di olio bollente sulla palpebra".

Per fortuna nulla di grave, con la Cipollari corsa poi in ospedale per farsi medicare: “Nonostante si tratti di un brutto inconveniente - continua “Nuovo” - basterà attendere qualche giorno per togliere la fasciatura".

Insomma nessun problema serio per Tina Cipollari, che aveva fatto già preoccupare gli spettatori di “Uomini e donne” quando era circolata la voce di un possibile addio al programma. L’opinionista però ha però rassicurato tutti, promettendo di essere regolarmente al suo posto alla ripartenza del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 21:19

