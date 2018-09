Uomini e donne, Tina Cipollari perde le staffe: fuoriosa al telefono per strada

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ci ha abituati a vederla spesso furiosa a “” con i vari tronisti e corteggiatori, ma stavolta l'ira (telefonica) dell’opinionista non è provocata da uno dei protagonista del salotto sentimentale condotto da Maria De Filippi.Tina infatti è stata sorpresa mentre urla al suo telefonino per le strade della Capitale.Strano perché la Cipollari, 52 anni, ha da poco ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditore Vincenzo Ferrara, dopo la fine del matrimonio con Chicco (in arte Kikò) Nalli, da cui sono nati tre figli. E chissà forse l’alterco via smartphone è proprio col suo ex…