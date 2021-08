Tina Cipollari, la confessione di Ambra Lombardo: «Kikò Nalli l'ama ancora»

L'ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, è stato legato ad Ambra Lombardo dopo averla conosciuta nella casa più spiata d'Italia al Grande Fratello di Barbara D'Urso. Sembrava una storia d'amore da favola, ma è finita. Ora la maestra siciliana racconta di averlo amato molto, ma confessa: «Kikò è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie».

Tina Cipollari, la confessione di Ambra Lombardo su Kikò Nalli

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più la 35enne è tornata a parlare di quella relazione finita soprattutto per la distanza, poi la bomba sull'opinionista di Uomini e Donne, senza nascondere l'amarezza. Secondo Ambra Kikò proverebbe ancora un sentimento forte nei confronti dell’ex moglie Tina Cipollari.

A domanda diretta ha spiegato: «Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi». Ambra lo ha amato molto e potrebbe dargli un'altra possibilità: «Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi».

Tina Cipollari, un nuovo amore

Intanto, Tina Cipollari è pronta a convolare a nozze con un altro uomo, il ristoratore toscano Vincenzo. Per amore dell’uomo Tina si sta trasferendo a Torino. Kikò Nalli è invece single, è concentrato sul suo lavoro e sui suoi tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

