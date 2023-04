Uomini e Donne, lite tra Elio e Tina Cipollari. L'opinionista esplode: «Str***o, oggi finisce male». E Gemma la difende

di Redazione web

Uomini e Donne torna dopo lo stop per il ponte del 25 aprile e in puntata scoppia il caos. Protagonista il cavaliere del trono over Elio, che si scaglia contro Tina Cipollari.

L'opinionista non resta a guardare e risponde: «Sei uno st***o», e ancora «Maria io esco, perché oggi finisce male». A sorpresa, a prendere le difese dei Tina c'è Gemma Galgani, in un'alleanza mai vista prima, molto apprezzata dai fan sui social.

Cosa è successo

«Vai a scuola, la terza elementare te la sei comprata», dice Elio a Tina Cipollari, scatenando l'ira della storica opinionista di Uomini e Donne. «Pezzo di m***a», ripete Tina per tre volte, furiosa. «Insulti le donne, sei una m***a di uomo», incalza ancora. «Sei un fallito, morto di fame senza un euro in tasca», continua l'opinionista. Elio risponde urlando: «Non ti consento». E ancora Tina: «Non mi consenti? Ma io ti mando a fan***o», dice Tina, scatenando gli applausi del pubblico. Ma l'evento eccezionale riguarda Gemma Galgani, rivale storica dell'opinionista, che in questo caso ha però preso le sue difese. Un evento più unico che raro.

Piersilvio guarda uomini e donne o solo il gf? #uominiedonne pic.twitter.com/g24KNQQOzD — la doc regna 🦋 (@n0nl0s0spiegare) April 26, 2023

