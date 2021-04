Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: lo scherzo crudele sul nuovo pretendente

Tina Cipollari e lo scherzo a Gemma Galgani a “Uomini e donne”. Tina Cipollari, in collegamento con “Uomini e donne” da Torino, ha deciso di fare uno scherzo all'acerrima nemica Gemma Galgani, facendo arrivare per lei in studio un giovane e aitante pretendente..

A “Uomini e donne” Tina Cipollari fa uno scherzo a Gemma Galgani. Gemma ha scelto di scaricare il suo attuale cavaliere, Roberto, per via di alcune differenze caratteriali secondo lei inconciliabili. Tina però è convinta che la decisione sia in realtà dovuta all'età del pretendente di Gemma e per dimostrarlo ha deciso di organizzare uno scherzo. In studio è infatti arrivato un nuovo cavaliere, Fabrizio, signore brizzolato di 41 anni. Fabrizio ha fatto la passerella raggiungendo il centro dello studio, con Gemma molto poco convinta (“Secondo me è uno scherzo di Tina”): “Mi chiamo Fabrizio – ha spiegato il nuovo entrato - ho 41 anni e arrivo da Roma. So quanti ha la signora Gemma, , so anche che è del capricorno e con me che sono toro il rapporto potrebbe essere interessante”. La Galgani è incerta e dubbiosa, così Maria De Filippi decide di raccontare la verità: “Il signor Fabrizio - confessa - è un attore”, “E’ uno scherzo per dimostrare alle persone che sei interessata agli uomini più giovani”, aggiunge Tina Cipollari. Gemma Galgani però è tranquilla, dato che afferma di aver capito che si trattasse di una burla fin dal primo momento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 17:49

