Teresa Langella, il grave lutto: «Oggi ultimo saluto, fai buon viaggio nonno Franco»

«Ciao nonno Franco, sono salito solo per vedere che la rotta per il Paradiso fosse confermata. Vedo che è tutto ok. Fai buon viaggio e fatti vivo ogni tanto»: con questo semplice messaggio, Andrea Dal Corso, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram nelle ultime ore con i suoi follower il dolore per la perdita del suo caro. Una grande sofferenza ha coinvolto anche la sua fidanzata Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che ha deciso di condividere con i suoi fan scrivendo un messaggio d'addio nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa ha detto.

I nonni, nella maggior parte dei casi, sono centrali nella vita di un nipote.

«Oggi l'ultimo saluto al nonno - ha sottolineato Teresa Langella -. E pensare che poco prima che te ne andassi via hai detto a nonna Isa: "Vai al Desman (il loro Hotel, quello in cui hanno vissuto un'intera vita i nonni di Andre», lì che ci sono funghi da raccogliere". Il giorno dopo la nonna per curiosità ha deciso di andare in questo posto e dopo dieci minuti esce con due ceste piene di funghi. Ciao nonno Franco. Sono certa che ti farai sentire ancora una volta. Ti vogliamo un gran bene».

Poi, ha concluso: «Fai buon viaggio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 11:25

