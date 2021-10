Teresa Langella vittima di molestie sessuali, il dolore sui social: «Ha utilizzato il suo ruolo per approfittare di me»

Teresa Langella racconta il suo dolore ai follower sul social. L’ex tronista di “Uomini e donne” Teresa Langella si è confidata su Instagram e, sperando che il suo messaggio possa essere d’aiuto anche ad altre donne nella medesima situazione, ha parlato delle molestie sessuali subite da un medico chirurgo: «Ha utilizzato il suo ruolo per approfittare di me».

Teresa Langella vittima di molestie sessuali, il racconto social

Teresa Langella vittima di molestie sessuali. Teresa Langella, ex tronista di “Uomini e donne”, ha raccontato con un post su Instagram la brutta avventura vissuta con un chirurgo: «Nel cuore della notte – ha scritto nella didascalia della condivisione - ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata. Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose”. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’ aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me».

Il post condiviso su Instagram d Teresa Langella

Teresa Langella si è finalmente tolta un peso dal cuore: «Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più. Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto , chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro».

Dal social naturalmente non sono mancati da parte di fan e amici vip i messaggi di incoraggiamento a Teresa Langella e al compagno Andrea Dal Corso, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”.

