Teresa Langella e Andrea Dal Corso, caccia alla location per il matrimonio: «La struttura... boh, io scioccata»

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono alla ricerca della location per il matrimonio. L'ex tronista di Uomini e donne, con il suo corteggiatore e futuro marito, hanno pubblicato nei giorni scorsi delle foto, in cui, disperati, non riuscivano a trovare un luogo in cui festeggiare la cerimonia. Lei napoletana, lui veneziano, non hanno mai dato conferma della regione in cui avrebbero trascorso il giorno più bello della loro vita. Ma oggi, lo spoiler, arriva dalle stories di Instagram dei due. Scopriamo insieme dove sono andati oggi a caccia della location.

Teresa Langella e la location da sogno

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato delle stories di Instagram in cui, emozionatissima, si dirigeva nella splendida cornice della Costiera amalfitana. Il tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno, in Campania, è una delle mete più frequentate durante la stagione estiva in Italia e spesso, scelta da tanti vip come destinazione per il proprio matrimonio.

Questa volta, Teresa Langella e Andrea Del Corso si sono diretti a Positano, alla ricerca di un luogo in cui festeggiare la cerimonia del proprio matrimonio che si terrà l'anno prossimo. Le foto tra le strade della Costiera e ristoranti caratteristici rappresentano già un'immaginario plausibile per la location, a cui i suoi fan si stanno preparando.

