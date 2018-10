Temptation Island Vip, Ivan Gonzalez sul trono di Uomini e Donne? Ecco l'indizio

.

Valeria Marini fidanzata? Parla Ivan Gonzalez: «Chiarisco il dubbio, non siamo una coppia»

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È caccia a undopo l'abbandono di Mara Fasone. La giovane, infatti, ha lasciato il dating show per motivi personali e la produzione cerca un sostituto. Tra i papabili ci sarebbeil tentatore didiDalle indiscrezioni circolanti sul web sarebbe l'uomo che ha fatto perdere la testa alla showgirl a sedersi sull'ambita poltrona.La prossima registrazione del trono classico è prevista per martedì 30 ottobre. In ballo ci sarebbero anche i nomi diL'ex coppia è molto popolare, ma Gonzalez sarebbe in pole position dal momento è stato visto aggirarsi per le strade di Roma con una troupe al seguito.Il ragazzo non è nuovo al meccanismo di "Uomini e donne" in quanto è stato già tronista nell'edizione spagnola della trasmissione. Il ragazzo ha partecipato anche alla versione spagnola dell'"Isola dei Famosi", durante la quale ha conosciuto ed ha avuto un flirt conNon resta che aspettare.