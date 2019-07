Temptation Island, il tentatore direttamente sul trono di Uomini e Donne: l'indiscrezione

Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island, ecco sta succedendo

Domenica 14 Luglio 2019, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lunedì 16 settembre 2019 partirà ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne , ideato e condotto da Maria De Filipp i. Chi si si siederà sulla poltrona rossa come tronista? Tra i nomi maggiormente quotati in rete c'è quello di, attualedell’ultima stagione di Temptation Island 2019. Al momento la redazione del programma non ha smentito l'indiscrezione.Alessandro, 28 anni, fisico scolpito e sguardo seducente, ha vissuto a Milano ma è di origini campane. Da tre anni vive in Australia dove lavora come chef. Nel programma condotto da, si è avvicinato particolarmente a Jessica Battistello, fidanzata di Andrea Filomena, che ricambia il suo interesse.La coppia Jessica - Andrea sta partecipando a Temptation Island 2019 per capire se, dopo aver annullato le nozze, Jessica sia ancora innamorata del fidanzato o meno. Lei, fin dal suo arrivo nel villaggio, però, sembra aver perso la testa per il bel tentatore.Come finirà? Jessica deciderà di continuare la sua storia con Andrea oppure sceglierà di viversi fuori la sua love story con Alessandro?