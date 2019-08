Sara Tozzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nel suo passato c'è Temptation Island

Uomini e Donne

Temptation Island

Sanremo 2020, Amadeus: «Ecco il super ospite che vorrei portare al Festival»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'annuncio è arrivato oggi a un giorno di distanza da quello diSara è stata una delle tentatrici di quest'ultima edizione.Lunghissimi capelli biondi, viso pulito e un passato da tentatrice nell'ultima edizione di. Lei è. Ventidue anni, di Modena, Sara fa la barista: «Sono la maggiore di tre figli – ha raccontato Sara durante il provino registrato a luglio e pubblicato oggi sui social - non tutti e degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai sedici anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata». E a proposito delk padre, Sara ha svelato: «Mio padre ha sempre bazzicato il mondo della notte. È il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che ha influito su di me perchè dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… è troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre».La Tozzi non è un volto nuovo della tv, ha partecipato a Temptation Island 2019 come tentatrice ma i telespettatori non hanno avuto modo di vederla bene perchè non è stata scelta dai fidanzati. A partire(Ancora non sappiamo se il programma partirà con il trono classico o con quello over) Sara salirà sul trono classico e con lei, come sempre su canale 5 anche Giulia, presentata ieri. Caratterisstica che accomuna entrambe è quella di essere, o sembrare, ragazze semplici e il condizionale è d'obbligo, apparentemente interessate a cercare l'amore vero.