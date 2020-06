Sara Affi Fella incinta di Francesco Fedato, la coppia svela il sesso del nascituro

“È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà

è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui

, incinta del suo, dopo essere entrata nel quinto mese diha finalmente rivelato ilL'ex tronista die concorrente di Temptation Island, 24 anni a luglio, aspetta dal suo compagno un, calciatore 27enne che milita nel Gozzano, hanno organizzato una vera e propria festa con pochi intimi per annunciare il sesso del nascituro, utilizzando fumogeni, torte e dolci di colore azzurro. Su Instagram,ha scritto: «».La gravidanza di, finora, non è stata facile. La visita morfologica dei giorni scorsi, tuttavia, ha permesso alla influencer di tirare un sospiro di sollievo: «Tutto è andato bene,».