Uomini e donne, Tina Cipollari si trasferisce a Torino. Giorgio Manetti: «Ecco perchè»

Tina Cipollari, l'opinionista di “Uomini e donne”, si trasferisce a Torino e Giorgio Manetti spiega i motivi della sua decisione. Tina Cipollari si sta trasferendo da Roma a Torino e il suo grande amico ed ex cavaliere del trono over del dating show di Maria De Filippi ha svelato che alla base della sua scelta ci sono ragioni d'amore.

Uomini e donne, Tina Cipollari e il mistero del trasferimento

Tina Cipollari era scomparsa da “Uomini e donne” e una volta tornata nel parterre del programma di Maria De Filippi ha confessato che la sua assenza era dovuta all'impegno per un trasferimento a Torino. Tina non ha dato spiegazioni della sua scelta e ha lasciato il pubblico perplesso, dato che se si pensava un suo addio alla Capitale, dove abita con i figli e lavora, la destinazione certa sembrava Firenze, dove vive il fidanzato Vincenzo Ferrara.

A svelare il mistero arriva Giorgio Manetti, grande amico di Tina Cipollari ed ex fidanzato di Gemma Galgani durante la sua avventura nel trono over. La Cipollari infatti si starebbe trasferendo a Torino proprio per seguire il compagno in un'avventura commerciale in una nuova città: “Tina a Torino proprio non ce la vedo - ha spiegato Giorgio Manetti in un'intervista a “NuovoTv” - ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 21:14

