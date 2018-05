(

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Nuovo colpo di scena a “Uomini e donne” con(recentemente ha scelto il corteggiatore Giacomo Mazzocchi) che ammette di aver ingannato conduttrice, staff e pubblico e nella registrazione del 29 maggio è venuta fuori la verità.Giorni fa i suo ex corteggiatore Stefano Guglielmini aveva confessato sui social che fra loro due esisteva un accordo: la tronista, nel programma da novembre, aveva cominciato a frequentare il ragazzo da dicembre.Con l’anno nuovo, in accordo con la fidanzata, il corteggiatore ha fatto i provini a “Uomini e donne” ma siccome non viene scelto è stata lei stessa a fare il suo nome agli autori. Col passare del tempo però Nilufar perde interesse ma ormai non sa come fare marcia indietro: “La stronzata più grande che ho fatto in 20 anni di vita (…) Io vengo a sapere che lui aveva intenzione di dire tutto, io in quella situazione mi cago letteralmente addosso – riporta il sito “Davidemaggio” - (…) e cercavo modi per tenermelo buono (…) settimana dopo settimana mi sono incartata sempre più in queste situazioni (…). Sono stata molto molto male, il senso di colpa mi sta mangiando, quello che posso fare è chiedere scusa. Sono stata rincoglionita, cretina, stupida, stronza“La tronista rifiuta il confronto con Stefano: “Questa è una situazione che andrà avanti in tribunale, ci sono degli avvocati in mezzo (…) Non sono nella situazione psicologica di poterlo affrontare, mi sto facendo seguire da uno psicologo, è successa una cosa molto grave. Non ne voglio parlare perchè non ne voglio parlare. Mi sento spinta a dire cose che non posso dire (…). Ci sono cose che non vanno toccate, per difesa personale, per la mia salute”.Giordano è dalla parte della fidanzata (“La situazione a me tocca e non mi tocca, l’interesse per me è nato dopo. Quello che mi sento adesso è di stare vicino a lei”), mentre Tina Cipollari non risparmia accuse: “La cazzata rimane cazzata quando viene detta dopo 4-5 giorni. Dopo 7 mesi che hai preso per il culo un’Italia intera, hai messo in mezzo famiglie, scusami Nilufar, non sei perdonabile per quanto mi riguarda. Io non sono certo Dio, non sono il Papa, non sono io che ti devo perdonare. Scusami Nilufar sei proprio finta (…) ti accusavamo che eri fredda, ecco qual era il motivo. Altro che eri quel tipo di ragazza che non si poteva baciare dopo tot. Ma che cazzate raccontate?”.Maria De Filippi non sembra accusare il colpo e oltre a far notare che Nilufar è venuta in studio per confessare quanto fatto, ha sottolineato che la chiarezza dal principio sarebbe stata la soluzione migliore.