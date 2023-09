Nicole Mazzocato, incinta un anno dopo il primo figlio: «Siamo pieni di amore e gioia»

di Redazione web

Ha da poco compiuto un anno il piccolo «Paolino» che per Nicole Mazzocato e Armando Anastasio c'è già un'altra sorpresa in arrivo. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne e il difensore del Monza ne hanno dato l'annuncio sui social.

«Ecco perchè è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perchè non è descrivibile..È in arrivo 👶🏼 e siamo pieni di amore e gioia❤️», ha scritto Nicole Mazzocato su Instagram.

«Armando sembra freddo con te», la replica di Nicole Mazzocato: «Non credete a tutto quello che vedete sui social»

Uomini e donne, matrimonio in vista per Nicole Mazzocato? L'annuncio: «Succederà»

Nicole Mazzocato, mamma bis

Lo scorso 14 agosto, il figlio della coppia, il piccolo Paolo, ha compiuto un anno e tra qualche mese riceverà un fratellino o una sorellina.

Con il compagno, calciatore del Pordenone Calcio, si è mostrata sorridente in video mentre tra le mani, il loro primogenito possiede l'ecografia del nascituro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA