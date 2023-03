Natalia Paragoni, paura in gravidanza: «Ho avuto forti dolori e non respiro bene»

di Redazione web

Natalia Paragoni costretta a fermarsi per alcuni problemi in gravidanza. La modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata molto impegnata con il lavoro nelle ultime settimane, nonostante la gravidanza è stata spesso fuori per viaggi e serate ma ora ha deciso di concedersi un po' di riposo anche dopo un piccolo spavento che si è presa a causa di alcuni dolori al basso ventre.

La paura

«È stata una salvezza venire qui così almeno mi rilasso e stacco un po' la spina visto che la scorsa settimana ho un po' esagerato», spiega Natalia nella sue storie, «Ho avuto dei dolori alla bassa pancia e ho avuto questa pancia dura, dura, dura, dura e mi dà parecchio fastidio. In più in questi tre giorni non so se è perché sta crescendo, devo chiedere alla mia ginecologa, ma ho chiesto ieri a mia zia che ha avuto due bimbi, il perché faccio fatica a respirare, cioè a fare dei respiri profondi e mi fa un male la schiena allucinante». La Paragoni ammette quindi di aver risentito della stanchezza e di iniziare a sentire il peso della gravidanza che avanza.

Le polemiche

Poi però risponde anche alle polemiche: «Volevo poi dire a chi mi dice "eh va beh è una gravidanza, sembra che stai per morire", mi scrivono delle cose che non stanno né in cielo, né in terra. Io sto solo parlando in totale sincerità perché per me è una cosa nuova, sono fastidi, sensazioni belle ed emozioni nuove, quindi avere dei consigi in più è una bellissima cosa».

