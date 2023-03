Maria De Filippi, il ritorno a Uomini dopo la morte di Costanzo. Un cavaliere la fa innervosire: «C'è altro?»

di Redazione web

Maria De Filippi è apparsa piuttosto stizzita nel corso dell'ultima puntata in onda di Uomini e Donne, la prima registrata dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo. Le cose, nel corso della trasmissione, non sono andate benissimo e ad innervosirla sono state alcune affermazionni fatte da uno dei cavalieri del trono over.

GFVip, il mistero della porta segreta. La segnalazione: «Io l'ho vista, entrano per telefonare e prendere alcolici»

GfVip, Antonella Fiordelisi si porta a letto le mutande di Edoardo Donnamaria: «Sanno di merluzzo»

La reazione di Maria

Maria chiede a Riccardo Guarnieri di sedere di fronte a Roberta al centro studio ma nel corso della chiacchierata emerge che il cavaliere, dopo la scorsa puntata, si sarebbe avvicinato alla dama per consigliarle di non chiedere attenzione ai ragazzi più giovani, con un chiaro riferimento ad Andrea. Maria è sembrata molto infastidita da questa richiesta e ha voluto vederci chiaro.

Riccardo e Roberta

«Che è la tua ex fidanzata l’abbiamo capito, ma quando vai da lei c’è qualcos’altro? Ma ti interessa? Quindi non è un semplice consiglio. Non è che si passa in rassegna tutti gli ex quando si resta soli. Ti stai dichiarando? Questo sto cercando di capire», chiede la De Filippi. A quel punto Riccardo spiega di essere interessato a Roberta ma di preferire chiuderla così, la stessa Roberta conferma la decisione concludendo: «Tu lo sai che io ti voglio bene, però non andiamo d’accordo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA