Maria De Filippi su tutte le furie a Uomini e Donne, la conduttrice esplode in studio: «E sti c***»

Maria De Filippi perde le staffe durante Uomini e Donne. In tanti anni di programma non si era mai vista la conduttrice così arrabbiata e nel corso della discussione ha messo a tacere Pinuccia Della Giovanna. Tutto è partito dalla lamentela di Alessandro Rausa per via dell’atteggiamento opprimente della dama di Vigevano.

La discussione

L’anziano per la prima volta si lascia andare a uno sfogo, sostenuto da tutti i presenti in studio e dai telespettatori a casa. Inizialmente Maria sembra dare ragione a Pinuccia, ma alla fine tra la donna e Alessandro scoppia un'accesa discussione che non riesce a sedare fino a quando esplode e si lascia andare a un’esclamazione che porta a una standing ovation da parte del pubblico.

Pinuccia torna al centro della sala e accusa Alessandro di averla illusa, insistendo, anche se l'uomo fa presente di aver sempre detto di volere solo una sincera amicizia dalla donna. Rausa sembra in difficoltà e alla fine Maria esplode: «Tu però non gli vuoi bene se fai così», afferma De Filippi parlando direttamente con Pinuccia. La dama di Vigevano, però, sembra non ascoltare nessuno e continua ad accusare Alessandro. Rausa chiede a Della Giovanna perché continua a comportarsi così e lei risponde: «Lo sai perché? Perché ti voglio bene».

A quel punto però la De Filippi è esplosa: «E sti ca..i», generando nuovamente uno scroscio di applausi tra il pubblico. A quel punto Pinuccia torna al posto in lacrime. Tina come sempre l'attacca duramente, mentre Gianni prova a farle capire che deve cambiare atteggiamento con toni più morbidi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 13:20

