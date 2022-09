Luigi Mastroianni, notte in ospedale: paura per la compagna incinta. Cosa è successo?

Luigi Mastroianni, l'ex volto del programma di Maria De FIlippi, Uomini e Donne, ha raccontato ai follower di aver trascorso la notte in pronto soccorso a causa di un malore accusato dalla compagna che adesso si trova in dolce attesa. L'ex tronista avrebbe dovuto esibirsi a Marrazone, in Sicilia per un evento in programma ma è dovuto correre d'urgenza al Pronto soccorso insieme alla compagna Anna. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso Mastroianni, che ha postato sui social una storia che ha allarmato i fan.

Il messaggio

Luigi Mastroianni, la sera del mancato evento, ha lasciato questo messaggio ai follower: «Questa sera dovevo essere ospite a Mazzarrone in piazza Concordia a festeggiare e divertirci insieme. Per motivi legati alla salute della mia compagna incinta mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale. Per tale ragione e a grande malincuore ho preso la decisione di stare accanto a lei in questo momento delicato e quindi non potrò essere presente all'evento di questa sera. Ho aspettato fino adesso per cercare di essere li con voi». Ha continuato Mastroianni: «Mi scuso con la cittadinanza e tutti presenti. Per questo voglio scaricare di ogni tipo di responsabilità l'amministrazione comunale e l'organizzazione dell'evento. Colgo l'occasione per ringraziare il mio amico Biagio Zago e il sindaco Spata per avermi fortemente voluto. Ringrazio e abbraccio tutti i miei amici mazzarronesi che sono sicuro capiranno. Ci rifaremo presto, è una promessa», ha spiegato il futuro papà.

Cosa è successo

L'ex tronista di Uomini e Donne è poi intervenuto, la mattina successiva, su Instagram per tranquillizzare i fan e raccontare le dinamiche dell'accaduto. Ha confessato di non aver chiuso occhio tutta la notte e di essersi preoccupato per il dolore accusato dalla compagna: «Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male. Siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene».

Ha ringraziato i follower per l'interesse dimostrato nelle ultime ore, e poi ha colto l'occasione per tranquillizzarli riferendo che adesso la compagna Anna e il bambino stanno bene. Adesso rimane solo il grande spavento, ma come ha riferito lo stesso Luigi Mastroianni, la futura mamma dovrà rimanere sotto osservazione per circa una settimana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 14:55

