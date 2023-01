Ida Platano e il compagno Alessandro nudi sui social, i followers esplodono: «Che schifo»

Ida Platano, la dama bresciana di Uomini e Donne che ha fatto molto discutere nel programma, è stata travolta dalle polemiche anche ora che è legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza. La coppia si è mostrata mentre erano evidentemente nudi in una camera di albergo. Nessun dettaglio nello specifico, ma la foto non è piaciuta ai followers che si sono scatenati attaccandoli duramente.

Le accuse

In un mini video Ida Platano appare nuda a letto con il suo Alessandro Vicinanza. Le immagini sono ribalzate su diversi siti online. I followers però non hanno gradito questo quadretto considerato troppo intimo e c'è anche chi ha usato parole dure, come chi ha scritto: «Che schifo, un po’ di dignità».

L'amore

Mentre l’ex Riccardo Guarnieri è ancora all’interno del programma di Maria De Filippi e continua a far discutere per le sue frequentazioni, Ida Platano appare felice accanto al suo nuovo compagno. I due sembrano essere molto innamorati e dopo 2 mesi di amore la passione e l'intesa tra i due è molto evidente. Prima di Alessandro, Ida ha avuto una tormentata relazione con Riccardo, che ha spesso creato dibattiti e rotture tra i fan, fino a quando però non ha deciso di chiudere per sempre e voltare pagina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 14:02

