Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? La frecciata di Riccardo Guarnieri (ex della Dama) allarma i fan: «Il tempo mette tutto a posto...»

di Redazione web

Crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Se i diretti interessati restano in silenzio, ecco che il sospetto lo innesca una storia Instagram di Riccardo Guarnieri, ex di Ida. «Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo», scrive il cavaliere. Le sue parole sembrano riferite alla sparizione dai social, ormai da giorni, della neo coppia. Ci sarà stata davvero una rottura? In tutto questo si aggiunge il nuovo messaggio di Riccardo Guarnieri su Instagram. Il cavaliere tarantino, però, non ha fatto alcun riferimento esplicito a Ida e Alessandro. Ma, nonostante questo, qualche utente sui social è convinto che il riferimento sia proprio per loro.

Edoardo Tavassi e gli oggetti "rubati" dalla casa del GfVip: ecco cosa si è portato via

Nikita Pelizon su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: «Se è amore sincero? Lei è cotta, lui invece...»

Cosa pensa Riccardo

Guarnieri non ha mai nascosto le sue opinioni negative sulla love story nata tra Ida e Alessandro. E dopo questo suo messaggio su Instagram, un utente ha lanciato la sua segnalazione rivolgendosi a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato il rumor dicendo: «Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro». Sarà vero? Si attendono risvolti.

Gli indizi

Sembra strano che Ida, che solitamente ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua relazione amorosa con Vicinanza, sia in un silenzio social da tempo. Ultimamente questo non sta accadendo e i loro fan sono abbastanza straniti. Qualche giorno fa, inoltre, Alessandro Vicinanza è finito in ospedale e poi ha spiegato al pubblico che lo segue quanto accaduto. Da parte di Ida, però, stranamente non è arrivato alcun aggiornamento. Ma va segnalato che questa notte l’ex cavaliere ha condiviso un particolare messaggio. Sul suo profilo Instagram la nuova canzone Un Briciolo di Allegria di Mina e Blanco: sarà un indizio?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA