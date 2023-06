Giulia Cavaglià (ex U&D): «Altro giro, altri follower. Con le corna arrivano sponsor»

di Redazione web

Giulia Cavaglià nelle ultime ore è stata al centro del gossip: ha scoperto che il fidanzato storico, il cuoco Federico Chimirri, la tradisce e lo ha annunciato ai suoi follower con una storia Instagram, nella quale, poi, ha scritto: «Non fatemi domande». L'ex tronista, in seguito, ha finto che nulla fosse capitato e ha continuato a postare video e foto come fa ogni giorno.



Giulia non ha nemmeno risposto all'attacco che un'altra ex protagonista di Uomini e Donne le ha rivolto: si tratta di Jessica Antonini che ha pubblicato alcune storie esponendosi sulla questione.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati: «Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce»

Le storie Instagram di Jessica Antonini

Nelle scorse ore, i fan di Uomini e Donne sono rimasti a bocca aperta: Giulia Cavaglià è stata tradita dal fidanzato Federico Chimirri. I due sembravano essere una delle coppie più solide dell'universo social e, infatti, pubblicavano molte foto e video che li ritraevano insieme. L'ex tronista ha annunciato che, dopo la triste scoperta, ha lasciato il cuoco e influencer e che non avrebbe risposto a nessuna domanda riguardo la separazione.

Ad esporsi sull'accaduto in maniera pubblica, ci ha pensato, però, Jessica Antonini, ex tronista e volto noto (e amato) del programma di Maria De Filippi. Jessica ha postato una storia Instagram in cui ha scritto: «Altro giro, altri follower... Dovrebbe essere firmata Cavaglià. Ma se a questa le viene un attacco di panico per un aereo, figurati cos'è successo per le corna. Daje Giulia, ti rifai pure l'intestino e arrivi a essere carina. Grande compassione va a Francesco Sole (ex fidanzato di Giulia, ndr)... tranquillo abbiamo tutti una Cavaglià nella vita».

Giulia Cavaglià e la delusione d'amore

Nonostante Giulia Cavaglià abbia annunciato in modo così forte (e come un fulmine a ciel sereno) la fine della sua relazione, poi, è tornata subito a parlare di lavoro. Proprio oggi, mercoledì 7 giugno, l'influencer partirà alla volta di Parigi per alcuni progetti lavorativi.

