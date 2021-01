Uomini e donne, Giorgio Manetti non va nella Casa: «Ho detto di no al Grande Fratello Vip»

Giorgio Manetti, ex protagonista di “Uomini e donne” ha detto no al Grande Fratello Vip. Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over dove ha conosciuto l’allora fidanzata Gemma Galgani, ha rifiutato l’invito di Alfonso Signorini di diventare uno dei reclusi del reality Mediaset.

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Gemma Galgani a Uomini e donne, oggi ha fatto il salto sul grande schermo e nel mentre fa sapere di aver non aver accettato di varcare la famosa porta rossa d’ingresso al Grande Fratello Vip: “Ho detto no – ha spiegato in un’intervista a “NuovoTV” - Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”.

Giorgio Manetti sembra preferire reality più avventurosi, come l’Isola dei Famosi, che sarà condotta da Ilary Blasi: “Sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri”.

In passato, confidandosi su “Spy”, Giorgio aveva già lanciato un appello per diventare un naufrago in Honduras: “Sono pronto per fare il naufrago. Potrei anche riuscire a sopravvivere fino all'ultimo: sarò il nuovo Raz Degan. Per testare i miei limiti, le mie potenzialità, per mettermi alla prova e vedere come mi potrei relazionare con gli altri in una situazione di difficoltà. Seguendo la mia filosofia di vita, il "Giorgio pensiero", le privazioni e il dolore ti aiutano ad affrontare meglio la vita, la dolcezza t'insegna ben poco”.

