Giorgio Manetti vuole a tornare a Uomini e Donne: «Gemma? L'ho perdonata, ma non penso abbandonerà mai il programma»

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne. L'ex cavaliere ha ormai lasciato il programma di Maria De Filippi da 5 anni, ma la sua impronta nel corso delle trasmissioni è stata indelebile. Tutti ricordano le avventure con Gemma Galgani, le frequentazioni e anche la rottura che lo hanno portato ad allontanarsi. Ora però sarebbe pronto a Tornare, come ha raccontato il settimanale Nuovo Tv.

La confessione

Giorgio vorrebbe tornare nello stesso programma in cui si trova ancora Gemma, che in tanti anni non lo ha mai abbandonato, sempre alla ricerca dell'uomo giusto per lei. A distanza di anni sostiene di aver "perdonato" la Galgani: «Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi». Ammette però di ricordare bene la decisione improvvisa di Gemma di troncare: «L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo».

Le condizioni

Lo scorso gennaio, in un'altra intervista, aveva criticato alcune scelte di Gemma, sostenendo non fossero affatto da donna di classe, come ballare con la gonna alzata o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo. Giorgio però aveva ammesso già che sarebbe tornato nel programma: «Tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 12:48

