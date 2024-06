Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e donne? La sua risposta spiazza tutti

di Cristina Siciliano

Gianni Sperti, nel ruolo di opinionista continua ad essere un importante protagonista del programma di Uomini e donne. Dopo il matrimonio con Paola Barale, concluso nel 2002, l'opinionista ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata e lavorativa. Dopo le indiscrezioni su Tina Cipollari che potrebbe prendere parte nel parterre femminile del trono Over di Uomini e donne, il ballerino ha parlato della possibilità di diventare tronista. E la sua risposta ha stupito un po' tutti.

Le parole di Gianni Sperti

L'opinionista di Uomini e donne è stato abbastanza schietto nella risposta. «Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista - ha raccontato Gianni Sperti a NuovoTv -.

L'opinionista di Uomini e donne ha poi espresso la sua opinione sull'ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. «Il momento più bello è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa - ha aggiunto -. Mi sono emozionato e mi ha confermato che l'amore è per tutti e non ha età. Potrei fare un elenco delle cose che non mi sono piaciute ma due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina».

