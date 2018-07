Gianni Sperti, rivelazione choc di Graziella Montanari, la dama del trono over: ma sarà vero?​

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Eterosessuale, omosessuale o bisessuale?sceglie la funzione 'Fammi una domanda' sue, inevitabilmente, alcuni follower hanno deciso di chiedere qualche dettaglio sulla vita privata dell'ospite fisso di Uomini & Donne.Da tempo le voci di una presuntadi Sperti, ex marito di, si rincorrono con insistenza. Alcuni follower, approfittando della possibilità di interagire in modo diretto con lui, hanno iniziato a chiedergli se sia effettivamente gay. In maniera vaga, Gianni Sperti ha risposto: «È un complimento». Decisamente brillante anche la risposta alla domanda "Sei omosessuale o etero?": «Sessuale». Insomma, se morivate dalla voglia di sapere qualcosa in più sulla vita privata dell'ex tronista, resterete inevitabilmente delusi.