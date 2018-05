Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Ho iniziato un percorso con uno psicologo”, non è un periodo facile per, che ha partecipato alla quattordicesima edizione delassieme alla sorella gemella Jessica e al fidanzato Alessandro Calabrese.Da tempo Lidia era assente dai social e durante la trasmissione “Non succederà più”, il programma di Giada Di Miceli sulle frequenze di “Radio Radio” dove cura una rubrica, ha spiegato le motivazioni della sua scelta: “In questo periodo – ha raccontato - non avevo niente di bello da mostrare e ho preferito non pubblicare alcune cose. Non mi riconoscevo più, non ero più Lidia. Spesso cambiavo colore di capelli, cercavo un modo per ritrovare me stessa”.A causare la crisi anche al partecipazione al Grande Fratello e l’addio al fidanzato Alessandro Calabrese, che ha anche preso parte a “Uomini e donne” nei panni di corteggiatore: “Il Grande Fratello ha contribuito tanto al mio malessere. Lì ti fai condizionare in molte situazioni. Fai cose che fuori da quel contesto non faresti (…) Quello che ho passato con Alessandro ha contribuito molto, in particolare quando lui mi ha lasciato per andare a Uomini e Donne”