Camilla Mangiapelo (ex U&D), siparietto imbarazzante in spiaggia: «Ha fatto una figura di ca**a»

di Redazione web

Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è sfogata sulle sue storie di Instagram dopo un "siparietto" non molto divertente che l'ha vista protagonista mentre era al mare con il fidanzato Luca Moro.

La ragazza ha sempre parlato molto apertamente di alcuni momenti delicati della sua vita, dal disturbo alimentare alla cistite che ritorna ciclicamente. Sono in molti, però, a chiederle se sia incinta o meno. Il motivo della domanda? La pancia dell'ex corteggiatrice che ai fan appare più gonfia.

Vista la delicatezza con cui l'influencer ha parlato dei suoi problemi di salute, si sarebbe aspettata più tatto e sensibilità dai suoi follower. Purtroppo non è stato così.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Camilla Mangiapelo e lo sfogo sui social: «Sto facendo abbastanza? La mia famiglia è fiera di me?»

Uomini e donne, Camilla Mangiapelo tradita da Riccardo Gismondi. Tutta la verità (di lei) sulla rottura

Camilla Mangiapelo e la figuraccia al mare

Camilla Mangiapelo è stata protagonista di un momento imbarazzante avvenuto ieri al mare mentre era con il fidanzato.

La signora era, infatti, convinta che Camilla fosse incinta perché lo aveva letto sui social.

L'influencer ha risposto in modo educato, dicendole che non era in attesa di nessun bambino e che si era sbagliata.

Camilla Mangiapelo, dunque, si è sentita di ribadire ulteriormente sui social che non è incinta e per adesso, visti alcuni problemi di salute, preferisce non pensare a questa opzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA