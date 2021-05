Andrea Zeletta e Natalia Paragoni, il racconto hot dopo "Uomini e donne": «La nostra prima volta...»

Andrea Zeletta dopo il Grande Fratello Vip è tornata fra le braccia della fidanzata Natalia Paragoni. I due si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e donne” ed ora hanno raccontato a Tommaso Zorzi nel suo "Punto Z" la loro prima volta.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la loro "prima volta"

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno compiuto la loro scelta a “Uomini e donne” e subito dopo il servizio fotografico per la trasmissione, hanno avuto il loro primo incontro intimo: “La prima volta – ha raccontato Natalia Paragoni ospite di “Punto Z” su Mediaset Play - è stata il giorno stesso della scelta a "Uomini e donne", subito dopo il sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma. E' successo subito dopo. Io ero abbigliata con un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo, lui invece un paio di mutande bruttissime a righe. Per fortuna sono durate poco...”.

Tommaso Zorzi ha poi chiesto ad Andrea Zelletta quale fosse il suo rapporto, una volta uscito dalla Casa, con l’amico Pierpaolo Pretelli: “Non l’ho più sentito forse perchè abitiamo in città diverse o abbiamo impegni lavorativi che non ci permettono di vederci…”

