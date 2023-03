Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il gender reveal a Verissimo: «Ecco il sesso del nostro bebè»

di Redazione web

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati i primi ospiti della puntata del sabato di Verissimo. L'ex tronista e corteggiatrice, che fanno coppia fissa ormai da quattro anni, si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne e quando si sono scelti non si sono più lasciati. Dopo essere andati a convivere subito dopo il reality, Andrea e Natalia sono molto cresciuti e maturati proprio per questo hanno deciso di avere un bambino e da Silvia Toffanin hanno scoperto il sesso del nascituro.

Natalia Paragoni incinta, come ha reagito Andrea Zelletta: il video dell'annuncio commuove il web

Uomini e Donne, Natalia Paragoni ai follower: «Non ho detto prima di essere incinta perché ho già avuto una brutta esperienza»

Uomini e donne, Natalia Paragoni incinta: l'annuncio con Andrea Zelletta sorprende tutti

Andrea e Natalia futuri genitori

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno genitori di una femminuccia tra pochi mesi. La coppia ha scoperto il sesso della loro bambina nel salotto di Verissimo: dopo essere stati intervistati da Silvia Toffanin, la coppia si è sistemata davanti allo schermo che alternava i colori rosa e azzurro. Ad un certo punto il led si è fermato sul colore rosa ed ecco quindi che i due hanno scoperto che stringeranno tra le loro braccia una bambina. Natalia ha detto: «Non so perché ma è come se me lo sentissi». La coppia, molto emozionata, ha detto: «Per il nome siamo indecisi fra tre opzioni: Ginevra, Diana o Alicia».

Il viaggio in Madagascar

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raccontato: «Un figlio è sempre stato nei nostri programmi, lo abbiamo sempre desiderato ma abbiamo deciso di provarci davvero dopo un viaggio in Madagascar che per noi è stato illuminante. Illuminante perché nella nostra cultura si pensa sempre che sia necessario avere un lavoro stabile, una casa grande, molte macchine. Invece in Madagascar abbiamo visto che tutti erano felici con poco e questo ci ha riempito il cuore».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA