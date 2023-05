Uomini e Donne, Alessia Cammarota sotto attacco dagli hater: «Sembri incinta solo tu». Lei risponde così

di Redazione Web

Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in dolce attesa del terzo figlio dal marito Aldo Palmieri. L'influencer, nelle sue ultime Instagram stories, ha risposto nel solito box di domande su Instagram per soddisfare le curiosità da parte dei suoi fan. Poco dopo, Alessia Cammarota è stata attaccata da un hater che l'ha accusata di «tirarsela troppo». Andiamo a vedere qual è stata la sua risposta.

L'ex corteggiatrice e il marito avevano annunciato la terza gravidanza qualche mese fa, appena entrati nel quinto mese. Questa è stata una decisione ragonata dovuta alla paura che questa gioia potesse spezzarsi come era già successo nel 2023, periodo in cui Alessia Cammarota aveva subito un aborto.

Oggi molto attiva sui social, l'ex corteggiatrice ha risposto ad una critica di un hater che l'ha accusata di tirarsela troppo come se fosse l'unica donna incinta.

«Lo so signora, sono tanti anni che mi porto dietro questo brutto difetto e si figuri che la prima volta che me l'hanno detto risale alle elementari o ancor prima, non lo ricordo benissimo. E oggi ho quasi 32 anni quindi sono dei brutti difetti che uno si porta dietro da una vita. Ma va! Io pensavo davvero di essere l'ultima donna sulla faccia della terra a procreare. Davvero non è tutto nelle mie mani? Non dipende da me? Mannaggia», ha risposto Alessia Cammarota.

