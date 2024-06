Temptation Island, Vittoria e Alex sono la quinta coppia: la lite nel video di presentazione, chi sono

di Sara Orlandini

Temptation Island sta per cominciare e Vittoria e Alex sono la quinta coppia che parteciperà al reality show dell'estate condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. I due fidanzati sono una coppia da quasi due anni e hanno deciso di prendere parte al programma perché lei vuole capire se la sua storia con lui può avere futuro o meno. «Voglio una risposta da Alex, devo capire se vuole stare con me oppure no», ha spiegato Vittoria nel video di presentazione.

La presentazione di Vittoria e Alex

Il video di presentazione di Vittoria e Alex è stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island. A contattare il programma televisivo è stata la 34enne che ha raccontato: «Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine». Alex, quindi, ha ribattuto: «Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l'avevo organizzata io». Vittoria, però, non è convinta: «Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene».

I commenti social

Questa quinta coppia di Temptation Island formata da Vittoria e Alex sembra già avere fatto breccia nel cuore dei fan del programma che hanno commentato numerosissimi il video di presentazione.

