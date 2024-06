Temptation Island, Martina e Raul sono la quarta coppia: chi sono. La gelosia e quello strano legame con Ilary Blasi e Francesco Totti

di Dajana Mrruku

La nuova edizione di Temptation Island sta per partire. La data di inizio prevista è giovedì 27 giugno e intanto è stata svelata la quarta coppia che metterà a dura prova i propri sentimenti. Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Cristian e Ludovica, arrivano Martina De Ioannon e Raul Dumitras. A contattare la redazione di Temptation Island è proprio la ragazza, 26 anni, di Roma. I due sono stati insieme la prima volta nel 2022, ma lei lo aveva lasciato a causa di alcuni problemi con la gelosia. Hanno deciso in seguito di riprovarci perché l'amore era forte, ma dopo 10 mesi insieme, Martina ha deciso di contattare Temptation perché lui le ha chiesto di andare a convivere, ma lei tentenna.

Martina e Raul, problemi di gelosia

Martina ha deciso di contattare la redazione e spiega presto il motivo che l'ha spinta a farlo: «Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma e sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno, non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà».

Sono problemi di gelosia che stanno minando la libertà della ragazza, ma la versione di Raul è decisamente diversa.

«Il nostro problema è che in realtà la mia gelosia non è così grave.

Chi sono Martina De Ioannon e Raul Dumitras

Una coppia molto social, quella di Martina e Raul che condivide anche un profilo TikTok ma in cui a postare è per lo più lui, mentre lei ha aperto anche un ulteriore profilo personale.

Martina De Ioannon è un'imprenditrice romana, tra le sue attività spicca quella del Ristorante Da Dante, molto in voga tra le celebrità, come mostra il profilo Instagram che ha postato foto e selfie con diversi attori e personaggi del mondo dello spettacolo, come Francesco Totti, Simona Ventura, Mahmoood, Wanda Nara e molti altri.

Mentre Raul Dumitras conta oltre 10mila follower sul suo profilo Instagram dove pubblica principalmente foto di viaggi e epserienze in giro per il mondo, dalla Spagna, all'Africa passando per Mykonos e Montecarlo. Tra i suoi follower spicca anche quello della conduttrice e showgirl Ilary Blasi. Ma che connessione c'è tra i due?

Le altre coppie

Insieme a Martina e Raul, ci saranno anche Siria Pingo e Matteo Vitali. Lei pesava 130 chili, ma negli ultimi anni ha perso ben 85 chili. Il suo nuovo fisico la porta ad essere ammirata e guardata da molti uomini, ma lei si vuole solo divertire e godere la sua serenità ritrovata. Insieme a Matteo da 7 anni, lui non aveva proprio idea che Siria avesse chiamato Temptation Island perché «tra noi non ci sono problemi».

La seconda coppia presentata è quella formata da Jenny e Tony, insieme da 5 anni. A farla da padrone sono i problemi di fiducia perché lui è un dj che sta spesso in giro per lavoro e spesso lei lo ha beccato a flirtare con altre ragazze sui social. Inoltre, Jenny racconta che quando si sono conosciuti, ben 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua.

Arrivati qualche giorno fa, ci sono anche Cristian e Ludovica, insieme da un anno e 10 mesi. I due si sono lasciati già due volte e lui ha poi scoperto che il motivo della loro separazione aveva un nome e un cognome ben precisi. Potrà tornare a fidarsi di lei?

Si prospetta un'estate molto scoppiettante e, nell'attesa della presentazione delle ultime coppie, non resta che aspettare la data di inizio di Temptation Island, prevista per il 27 giugno.

