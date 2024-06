Temptation Island, Gaia Vimercati e Luca Bad sono lo sesta coppia: «Mi ha tradito 3 volte in 20 mesi, ma lo amo»

di Dajana Mrruku

Si avvicina sempre di più l'inizio della nuova attesissima stagione di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sta per avere inizio. Dopo la presentazione social delle 5 coppie, arrivano Gaia e Luca, direttamente da Riccione, pronti a mettersi in gioco per scoprire se il loro amore riuscirà a superare le tentazioni che i due incontreranno nei loro rispettivi villaggi, dove saranno in dolce compagnia di tentatori e tentatrici.

La storia di Gaia e Luca è iniziato un anno e 8 mesi fa, ma a dividere i due sono stati ben tre tradimenti da parte di lui.

La presentazione di Gaia e Luca

Gaia Vimercati e Luca Bad sono la sesta coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island e promettono già scintille.

Nel video di presentazione pubblicato sui social, la fidanzata prende parola: «Sono Gaia, ho 24 anni e vengo da Riccione. Sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte.

Luca continua: «Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se posso essere una persona migliore in primis per lei e anche per rispetto dei sentimenti che proviamo».

Chi sono Gaia Vimercati e Luca Bad?

Gaia e Luca sono insieme da un anno e otto mesi e la coppia ha avuto parecchi momenti difficili, dovuti ai continui tradimenti di lui.

Luca Bad è un dj e rapper, classe 1992. La sua carriera artistica inizia a soli 14 anni, con esibizioni e dance hall in Salento. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP autoprodotto, intitolato "Fuori dagli schemi" e tre anni dopo arriva il suo primo album vero e proprio che lo rende conosciuto nei migliori fashion club e dance hall d'Italia. Sempre in tour, il suo profilo Instagram è pieno di foto di concerti e serate in discoteca, non lasciando spazio a foto con la fidanzata Gaia.

Gaia, dal suo canto, presenta un profilo social molto più semplice, protagonista sono i viaggi in giro per il mondo (una passione che la unisce a Luca). Poche informazioni sulla ragazza, e un solo scatto di coppia risalente a gennaio 2023, insieme al suo cagnolino.

