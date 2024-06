Temptation Island, il dizionario del reality show: tutti i termini da conoscere per affrontare la nuova stagione

di Redazione web

Temptation Island sta per cominciare: manca davvero pochissimo alla nuova edizione del reality show più atteso dell'estate. Proprio perché manca poco a tutte le scenate di gelosia, alla frase iconica di Filippo Bisciglia - "Ho un video per te" - oppure ai pianti sulla spiaggia, la pagina Instagram della trasmissione ha deciso di rispolverare la memoria dei telespettatori pubblicando una specie di glossario molto utile anche per capire alcune dinamiche del "gioco". Ecco tutti i termini da conoscere per godersi al meglio la nuova edizione di Temptation Island.

Il dizionario di Temptation Island

Ci sono delle parole e dei termini ben precisi che tutti coloro che seguono Temptation Island dovrebbero conoscere perché, proprio quando vengono nominati, il programma potrebbe prendere una piega positiva o negativa per le coppie in gioco. Ad esempio, il "falò": è una specie di riunione dei fidanzati e delle fidanzate che si ritrovano con Filippo Bisciglia per discutere il loro percorso all'interno dei rispettivi villaggi insieme alle tentatrici o ai tentatori. Proprio in questo contesto, il conduttore mostra video compromettenti a uno o una dei concorrenti in gioco che non possono fare altro che osservare, commentare, ridere, piangere o arrabbiarsi. Il "pinnettu" è una specie di falò d'urgenza: quando un fidanzato o fidanzata vengono convocati all'interno di questa capanna significa che devono essere informati immediatamente del comportamento (di solito poco rispettoso) del partner. Il "caicco" è invece l'imbarcazione di legno sulla quale si trovano le coppie prima di cominciare il loro viaggio nei sentimenti che, ormai da diversi anni, è annunciato con l'iconico verso del brano "Love the way you lie" di Eminem e Rihanna.

Le frasi celebri di Temptation

Oltre ai vari termini che contraddistinguono il programma, molti fan di Temptation Island ricordano momenti iconici e frasi bizzare pronunciate dai fidanzati o dalle fidanzate.

