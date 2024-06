Temptation Island, tutto pronto per la nuova edizione. Quando inizia, le nuove coppie, il conduttore: cosa sappiamo

di Redazione web

Temptation Island sta per tornare su Canale 5 per far rivivere ai telespettatori le emozioni contrastanti che si creeranno tra le coppie "in gioco" e i tentatori o le tentatrici all'interno dei villaggi. Il reality show più atteso dell'estate sarà condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia al quale il pubblico è davvero molto emozionato. Inizialmente, era stato detto che il programma sarebbe andato in onda il prossimo 13 giugno ma, adesso, sembra esserci una nuova data ufficile.

Temptation Island, quando comincia

Fino a qualche giorno fa, si parlava di giovedì 13 giugno ma ora si vocifera che Temptation Island possa tornare a fine mese, giovedì 27 giugno, e il pubblico non vede l'ora di vedere come se la caveranno le varie coppie nel loro "viaggio nei sentimenti", come recita il famoso slogan. Tra falò, video compromettenti e "pinnettu", Filippo Bisciglia avrà il compito di tenere a bada i concorrenti gelosi o di far ragionare i protagonisti in lacrime cercando di far loro capire che quella di Temptation è un'esperienza unica nella vita per capire senza trucchi e senza inganni se il partner che si ha al proprio fianco è la persona giusta.

Le coppie di Temptation Island

Al momento, sono state svelate le prime cinque coppie che parteciperanno a Temptation Island. Ci saranno: Siria Pingo e Matteo Vitali che sono fidanzati da 7 anni, Jenny Guardiano e Tony Renda che sono insieme da cinque anni ma lui sembra non riesca a mantenere le distanze dalle altre ragazze. È la volta di Christian e Ludovica che sono una coppia da quasi due anni ma hanno già vissuto diverse crisi a causa di tradimenti, ecco poi, Martina De Ioannon e Raul Dumitras che hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i loro problemi di gelosia. Infine, ecco Vittoria e Alex che vogliono capire se sono fatti davvero l'una per l'altro.

